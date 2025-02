También habló de Lamine Yamal y explica que Gavi no siguió jugando por recomendación del médico tras sufrir un golpe en la cabeza.

Partido

“Ha sido un encuentro difícil, de trabajo duro. Era muy importante conseguir los tres puntos considerando el resultado de ayer del Madrid”.

Charla en el descanso

“Les he mostrado los espacios en los que teníamos que atacar, mantener las posiciones, buscar buenas conexiones, pases cortos. La segunda parte ha sido mucho mejor”.

Lewandowski

“Estoy contento con el equipo. Ha intentado marcar, no ha sido fácil porque han defendido muy bien. Es su trabajo. Siempre lo digo que es el mejor ‘9’ dentro del área. Era muy importante que marcara en un partido tan complicado”.

Gavi

“Sí. Es decisión del doctor, ni de Gavi ni mía. No podía seguir jugando y hay que respetarlo. Es un futbolista que siempre quiere jugar. Creo que está de camino a casa y está bien. Esa es la buena noticia”.

Lamine Yamal

“Esto es lo que es capaz de hacer. Hoy hemos visto una muy buena versión, es muy bueno tenerlo en nuestro equipo”.

Derrota del Real Madrid

“Honestamente, no lo vi ayer. Estaba durmiendo, pregúntenle a mi esposa. Los últimos días han sido estresantes y lo mejor es irte pronto a la cama. Por la mañana me enteré por WhatsApp. Me da igual la situación, tenemos que firjarnos en nosotros y era un partido duro. El Alavés defiende muy bien”.

Derbi madrileño

“Atlético y Real Madrid son equipos fantásticos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Estamos algunos puntos por detrás. Tenemos que ganar y ponerles presión. La mejor decisión ayer era irme a dormir. Yo lo que miro es mejorar el rendimiento de mi equipo, no preocuparme demasiado por el Atlético y Real Madrid”.

Engancharse a LaLiga

“Es así. Para nosotros es una situación mejor que antes, pero teníamos que ganar. Teníamos mucha presión y hemos respondido muy bien en la segunda mitad. El Alavés defiende muy bien. Hemos hecho un buen trabajo, hemos merecido los tres puntos”.

Eric García

“Nunca pensamos en que se pueda ir. Tiene una gran mentalidad y hoy se ha visto que juega muy bien con la pelota, ha defendido bien. Puede jugar en diferentes posiciones. Responde bien a los cambios del sistema”.