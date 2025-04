Hansi Flick reacciona tras la remontada y hace una confesión: "Nunca los miro, solo cruzo los dedos..."

Hansi Flick festejó la remontada del Barcelona en un partido donde su equipo no estuvo al 100% y concedió tres errores gruesos ante un Celta que los aprovechó para poner suspenso, cuando solo restan seis fechas para el cierre de LaLiga.

"El segundo gol que recibimos fue un error, pero normalmente presionamos bien. Fue fácil para los oponentes marcar esos goles. Pero nunca nos rendimos y esa es la mentalidad que quiero. Me quedo en cómo remontamos y la respuesta de los jugadores".

"Tenemos que esperar a mañana que le harán pruebas. Entonces sabremos. Hay que esperar y ver. Mi experiencia me dice que hay que esperar".

Raphinha

"Es muy importante y siempre tiene un pensamiento positivo que contagia al resto. Nunca miro los penales. Cruzo los dedos y estaba muy contento al ver que la gente lo celebraba. Le dije que le necesitábamos y ha hecho un gran trabajo. Ha sido increíble la remontada".

Sensaciones

"Estoy orgulloso de haber ganado, es una victoria de suma importancia. La mentalidad que quiero es esta. Es fantástico. Ha sido duro, pero lo intentamos todo para reaccionar, y lo hicimos".

Penal al último minuto

"No he visto el penal de Olmo. El VAR y el árbitro confirmaron que era. Y siempre pienso positivamente, y tras marcar ha sido un momento muy importante. Cambiaron las tornas. Estoy muy orgulloso y contento. No es la primera, pero hoy ha sido una de la grandes remontadas porque estamos al final de la temporada y tres puntos más son muy buenos".