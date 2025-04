Hansi Flick lanza tremendo dardo al Real Madrid por las amenazas a los árbitros: "No cuidarlos, es no tener fair play..."

Preguntado por las declaraciones que pocas horas antes habían hecho en esta misma sala los árbitros de la final, Ricardo de Burgos Bengoechea (principal) y Pablo González Fuertes (VAR), quienes se quejaron y lamentaron la presión que los colegiados reciben en el fútbol español, dijo que para él "esto es un deporte, es un juego".

"No sé qué decir... esto es sólo deporte, fútbol... y es nuestra responsabilidad proteger a los jugadores y a todo el mundo. No está bien. Hay emociones en el terreno de juego, pero luego hay que dejarlas todo atrás. Los aficionados, todos, quieren ver a los jugadores y necesitamos a los árbitros. No cuidar a los árbitros es no tener fair play. Ya lo dije, tenemos que cuidarlos también. No podemos no respetarlos. Todos, clubes, entrenadores, jugadores... es lo que tenemos que hacer".

El técnico alemán resaltó que ante el Real Madrid no existe la condición de "favoritos" y que el Barcelona tiene "un equipo muy joven y esta final es una gran experiencia" ante "uno de los mejores equipos del mundo", por lo que en su equipo quiere "que llegue mañana, empezar y luchar por el título".

El entrenador de los azulgranas también se refirió a la lesión del delantero polaco Robert Lewandowski y el hecho de que Ferran Torres ocupe la posición de '9', y relató que el valenciano "ha demostrado que puede jugar bien" en esa posición, que recordó que lo hizo en la Copa ante el Betis y Valencia.

"Es una posición buena para él. Lewandowski no puede jugar pero Ferran sabe jugar ahí y eso no afecta a Lamine Yamal ni a Raphinha, que deben adaptarse a que hay otro compañero".