Hansi Flick responde a las palabras de Messi y la baja de Lamine Yamal: “¿Si hay miedo en el vestuario?”

También respondió a los elogios de Leo Messi , quien aseguró que bajo su dirección técnica el equipo azulgrana está “espectacular, pero no me sorprende”.

Celta de Vigo

“Esperamos un buen partido. Siempre es importante después de un parón volver con fuerza y ese es el objetivo”.

Baja de Lamine Yamal

“¿Si hay miedo en el vestuario? No. Contra la Real Sociedad no fue bien, pero el motivo no fue que no estuviese Lamine. Es un jugador muy importante, pero hay que adaptarse a la situación. No me preocupa. Jugará cuando esté preparado. Es importante que regrese al cien por cien”.

Cuando no juega Lamine, el Barça no gana

“Mañana le haré esta pregunta al equipo. Es una buena pregunta para ellos”.

Las palabras de Messi

“Es un honor escuchar al mejor jugador de la historia que diga esto. Sigue de cerca el equipo. Vemos que siempre tiene el corazón puesto en este club y significa mucho para nosotros”.