Lewandowski revela por qué no llegó al Manchester United tras recibir la llamada: “Le dije que quería unirme al club”

Robert Lewandowski , delantero del Barcelona , insistió en que no entiende por qué no le dieron el Balón de Oro en 2020, cuando el premio fue suspendido debido al impacto de la pandemia.

“Recuerdo aquella charla, fue en pretemporada y estábamos jugando algunos partidos con el Borussia. Sabía que me iba a llamar. Y en el descanso, me sustituyeron porque sabía que iba a jugar 45 minutos”, confiesa.

La historia tuvo una segunda entrega, que fue la plática que mantuvo Lewandowski con el equipo alemán. “Recuerdo la conversación con el presidente del Dortmund. Me dijo que me necesitaban. Que no me iban a vender al Manchester United porque era muy importante para ellos y no era el momento”.

El “momento” llegó en 2014, cuando fue traspasado al Bayern Munich, donde hizo historia hasta 2022, fecha en la que el Barça lo fichó, ya con 33 años, por 45 millones de euros fijos y cinco en variables.