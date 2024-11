¡Horacio Elizondo está en Honduras! Habló sobre la tarjeta roja a Zidane en la final del Mundial y reveló qué sucedió después

Nombrado por la FIFA como el mejor árbitro del mundo siendo distinguido con el balón de oro Horacio Elizondo es el único árbitro en la historia que dirigió la apertura y el cierre de un mundial de fútbol, siendo además el primer sudamericano en arbitrar partidos de eliminatorias en otros continentes (Europa y Asia) y el argentino que más finales de Copa Libertadores dirigió. Elizondo se encuentra en nuestro país, invitado por la Liga Nacional para impartir el taller de Video Arbitraje (VAR) el exsilbante desde 2006 ahora fue contratado por la Federación Costarricense Fútbol como presidente de la Comisión de Arbitraje, y recientemente aceptó la invitación de venir a Honduras para dar un taller sobre el VAR.

Recordado por aquella expulsión en la Final del mundial en Alemania 2006 a Zidane luego de un cabezazo a Materazzi, Horacio platicó con Diez sobre su estadía en suelo hondureño, y su anécdota con el francés tras el incidente.

LA ENTREVISTA CON HORACIO ELIZONDO

¿Qué es el VAR? Es el video asistente del referee que asiste al árbitro de campo o central, que es el que siempre va a tener la decisión final y esto es muy importante que se entienda, no es que el VAR va a tener más peso que el juez principal o que le va a cambiar su decisión, el video asistente es para invitarlo recomendarlo que revise alguna acción por que no le quedó claro, o no tuvo la oportunidad de ver, pero la decisión final es del árbitro. Lo más importante que venimos a hablar con la gente de la Liga Nacional y la Federación de Honduras son los distintos competentes que integran el VAR, para instalarlo en la liga hay que tener en cuenta a los árbitros, a la tecnología, televisoras, periodismo y todo lo que tiene que ver con la comunicación, los estadios, el plan de cámaras, hay varios elementos tienen que estar listos para ser instalados. Se necesita en un comienzo un líder de proyecto muy fuerte que lleve adelante todos estos componentes, cuantas cámaras, donde se van a instalar, los ángulos etc. Por eso si se activa y se organiza bien no vas a tener VAR de un día para el otro, porque lleva tiempo, pero en ocho meses lo podrían tener.

¿Qué necesita la Liga Nacional de Honduras para implementar el VAR? Primero es una decisión política, estratégica, deportiva, porque este método le da otro prestigio a la liga no es lo mismo un futbol sin VAR, que, teniéndolo, en Sudamérica todas las ligas lo tienen somos 10 países, cuanto mas lo tengan, como Estados Unidos y México lo implementaron hace tiempo, se sumó Costa Rica ojalá lo haga Honduras, Guatemala y muchos países más, hace que el nivel y la calidad y la toma de decisiones disminuyen los errores arbitrales.El video arbitraje no es exacto, ni perfecto sabemos que van a ver errores y seguirán existiendo hay seres humanos detrás de ello, pero te reduce las equivocaciones. ¿Está manipulado el VAR? No, hay dos cosas primero es el componente de mucha gente que lo analiza desde afuera sin saber cómo funciona el sistema, ni como se ejecuta y por otro lado se necesita árbitros en campo muy fuertes porque son los que van a tomar la decisión y al mismo tiempo describir las decisiones de si fue penal o no, el porqué, a través de sus audios para que los que están en la cabina escuchen por que tomó la decisión y pueda contemplar desde lo que está diciendo el árbitro, la imagen que el está observando, si está en lo correcto.

En un principio coordinar puede ser que haya como una dependencia al principio, pero esto es como ir al psicólogo te puede hacer muy bien o mal, en eso justamente no hay que caer, pero las ligas que ya tienen experiencia y rodaje en el tema, dan muestras continuas que indudablemente esa dependencia no existe y que lo hacen acertadamente, con velocidad, ni te das cuenta que hay ligas que tienen VAR de lo rápido que lo ejecutan porque tienen muchas temporadas.Cuando se inicia el proceso es lento, complicado, hasta lo haces como un entrenamiento y temporada tras temporada se va mejorando mucho. ¿Ha tenido la oportunidad de ver la Liga hondureña? No he visto muchos partidos tendré que empezar a prestarle más atención, yo que las ligas del mundo con la velocidad e intensidad que se juega y con esta cuestión que está prohibido perder, los jugadores y los clubes también tienen mucha presión en cuanto a la búsqueda de resultados me parece que el VAR es necesario en todas las ligas del mundo.

Cambiando el tema, ¿Cómo recuerda la expulsión al francés Zinedine Zidane en la final de la Copa del mundo en el 2006? Nos tenemos que remontar a ese año en 2006 más allá de haber tomado esa decisión de la tarjeta roja a Zidane que creo que fue la decisión más mediática que tomé en toda mi vida por que hasta el día de hoy se sigue hablando, para mi Alemania 2006 fue un evento muy gratificante, pude abrir y cerrar un mundial que era la primera vez en la historia que un árbitro lo hacía, dirigir cinco partidos, que no se había dado hasta ese momento, Benito Archundia también estuvo allí y también dirigió cinco duelos. Se dieron muchas cosas para mí, internamente agradecido fue un mundial que disfrute muchísimo por suerte pude tener un nivel muy alto preparándose muchos años una vida, 20 años para tener ese nivel, quizás cuatro años antes no lo hubiese tenido, me agarro justo en el momento de mucha madurez arbitral. En esa época tenía 42 y también mi retiro fue joven porque después de mundial dirigí tres veces en mi país y me retire, ya cumplí todos los objetivos, dejarle el espacio a otro, que venga con otras energías, renovar, muchas veces la gente piensa que hay que retirarse cuando las cosas no funcionan, yo pienso distinto cuando la cosa está muy bien es el momento de irse y dejar el lugar a otro, renovar esa energía y que el proyecto no pierda impulso. Específicamente en la jugada de Zidane fue una jugada que sorprendió a todo el mundo, inclusive a nosotros que estábamos en el campo ocho minutos para terminar el tiempo de prorroga antes de ir a los penales, pasó lo que pasó, nadie se lo esperaba que el reaccionara de esa manera, hubo que sacar la tarjeta roja y bueno en ese momento no pensar, tratas de cumplir tu misión que es aplicar las reglas de juego. Después del partido la repercusión que ha tomado esa roja fue increíble.