Barcelona lo fichó por 72 millones y hace inesperada confesión: “Mi ídolo es Cristiano Ronaldo”

Luego de mucho tiempo en silencio, Vitor Roque dio una entrevista al medio Betis TV y recordó lo que fue su paso por el FC Barcelona.

“Estaba en Brasil, no sabía si vendría o no al FC Barcelona. Me enteré una semana antes, que estaba de vacaciones. Llego ahí, tengo pocas oportunidades, sin tiempo de adaptación. La verdad que pasé malos momentos ahí, pero siempre hay aprendizaje. Las cosas que aprendí me ayudan hoy en día”.

Ahora con la camisa verdiblanca en su pecho, expresa: “Haber marcado con el Betis fue sacarme un peso de encima. Solo Dios y mi familia saben por todo lo que pasé en el último año. Venir al Betis me ha hecho más fuerte”.

Lo que nadie del equipo culé esperaba, es que Vitor Roque tiene como su máxima referencia a una leyenda del Real Madrid, Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro.