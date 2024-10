La respuesta de Hansi Flick al 2-8 del Bayern Múnich al Barcelona en Champions League ahora que lo vive de culé

“Hay que mantener la idea de cómo queremos jugar al fútbol. Hay cosas claras que tiene que hacer el equipo, aunque no salgan siempre al cien por cien. Y sí, será importante presionarles bien, pero también replegarse bien cuando toque y no cometer errores”, ha explicado.

Para Flick, el técnico del 2-8 al Barcelona cuando dirigía al Bayern, será un partido especial, pero recuerda que “lo pasado, pasado está” y que, “en el aquí y ahora ya no se puede influir en aquel resultado”.

“Todos los días siento la amabilidad con la que las personas me tratan, no tiene nada que ver con el pasado o promesas de futuro. Tenemos que trabajar cada día. El equipo, los jugadores, tiene una gran unión. La Masia influye en cómo los futbolistas trabajan conjuntamente y el respeto y la entrega que tienen. Se preocupan los unos de los otros. En el partido contra el Sevilla, cuando salió Gavi, el ambiente, los aplausos de sus compañeros... se me pone la piel de gallina. Hay que trabajar duro. No se si ganaremos todos los partidos, pero trabajaremos duro para lograr el éxito”.