Raphinha envía inesperado dardo por Nico Williams, la petición contra Bayern en Champions y su partido 100

El extremo del Barcelona Raphael Dias ‘Raphinha’ no ve el encuentro de la Liga de Campeones de este miércoles ante el Bayern Múnich , la ‘bestia negra’ de los azulgranas las últimas temporadas, como una oportunidad de venganza.

Además, el dorsal ‘11’ azulgrana ahora es uno de los capitanes de la plantilla, “un orgullo” que intenta llevar más allá del terreno de juego, “porque un capitán no lo es solo dentro del campo, sino también dentro del vestuario”.

Pero Raphinha considera que no hay que fijarse en la entidad de los rivales, sino poner el foco en ellos mismos: “Tenemos que buscar siempre ser mejores el día siguiente que el día anterior, y estamos trabajando en ello”.

El internacional brasileño no ha escondido que el equipo se enfrenta “a una semana importante” con los duelos ante el Bayern de Múnich y el Real Madrid . “Son los mejores partidos para jugar, y estamos preparados”, ha indicado.



“Ya lo comenté en Instagram la broma de mal gusto de la camiseta de Nico y mía. La gente debe respetar a los jugadores del club. Ver una foto como esta no me sentó bien. Fue una falta de respeto hacia mi trabajo. La gente hace lo quiere y pone en la camiseta el nombre y número que quiere. Pero no influyó en mi arranque. Pero sí que estoy motivado, tengo dos años de contrato. Empecé sabiendo que tenía que adaptarme a otras posiciones y a otra forma de jugar, pero doy lo mejor. Si trabajaba al 100 por cien, ahora doy el 200”.