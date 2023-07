Manchester United quiere echar a Maguire a toda costa: la decisión que tomó el club y la dura reacción del defensor

Harry Maguire anunció el domingo en Twitter que ya no es el capitán del Manchester United , tras haber conversado con el entrenador Erik ten Hag .

El propio jugador anunció en Twitter la pérdida del brazalete: “Después de conversaciones con el entrenador hoy, me ha informado que va a cambiar de capitán”.

A inicios de mes se rumoreó con esta posibilidad, siendo el motivo principal las escasas apariciones del internacional inglés desde la llegada del entrenador neerlandés al banquillo de Old Trafford.

“Me explicó sus razones y pese a que estoy personalmente muy decepcionado, seguiré dando todo cada vez que me ponga esta camiseta”, añadió el jugador de 30 años.

La llegada del argentino Lisandro Martínez también ha limitado sus oportunidades en el once titular, y se ha llegado a vincular a Maguire con un posible traspaso al West Ham United.

-CARTA COMPLETA DE MAGUIRE TRAS DEJAR DE SER CAPITÁN-

“Después de las conversaciones con el entrenador hoy, me ha informado que cambiará de capitán. Me explicó sus razones y, aunque personalmente estoy extremadamente decepcionado, continuaré dando todo cada vez que use la camiseta.



Así que quería dar las gracias a los aficionados del Manchester United por todo su brillante apoyo mientras llevaba el brazalete. Desde el día que asumí el cargo, hace tres años y medio, ha sido un gran privilegio dirigir al Manchester United y uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera hasta la fecha.



Es uno de los mayores honores en el fútbol de clubes. Hice todo lo posible para ayudar al United a tener éxito, dentro y fuera del campo.



Siempre estaré agradecido a Ole Gunnar Solskjaer por darme la responsabilidad primero y deseo que quienquiera que ahora la asuma tenga mucho éxito y cuente con todo mi apoyo.



Harry”.