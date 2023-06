Hazard lanza una frase lapidaria sobre su paso por el Real Madrid: “Llevo tres años descansando”

“Es cierto que, en los últimos días, he leído muchas cosas sobre mí. Y muchas tonterías. ¿Ir a Molenbeek con mi hermano? No sé si es una estupidez, ya veremos... Sé que no estoy dando las respuestas que se esperan pero es porque, sinceramente, todavía no las tengo. Dicho esto, puedo asegurar que sigo siendo capaz de ser futbolista profesional, mi cuerpo aguanta. Además, he estado descansando durante tres años...”, dijo Hazard respecto a su ventura en el Real Madrid.

“¿Retirada? Honestamente, todavía no lo sé. Después de estos tres años complicados, solo quiero pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones como todo el mundo”, añadió.

El ‘Duque’ deja abiertas todas las posibilidades de cara a su futuro en los terrenos de juego... o definitivamente alejado de ellos.