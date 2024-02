Hazard y su confesión más dura a Zidane: “No, no puedo hacer más, estoy acabado; mi cuerpo está sufriendo mucho”

Eden Hazard volvió a contar anécdotas de su carrera y lo hizo en una plática con Jon Obi Mikel , quien fue su compañero en el Chelsea . El exjugador belga habla del calvario por la lesión que sufrió jugando para el Real Madrid y admite que durante las vacaciones no quería saber nada de fútbol. También recuerda que le confesó a Zinedine Zidane que su cuerpo ya no le respondía para jugar al más alto nivel.

“Cada verano engordaba 4 o 5 kilos porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses. Pones tu cuerpo al máximo nivel y la gente te da patadas. Así que tu tiempo libre es tu tiempo libre. Como belga, me encantan las cervezas porque mi país tiene las mejores cervezas del mundo, así que no te digo que solía beber todos los días porque no es verdad, pero a veces después de un buen partido, una o dos están bien”, revela.

Para Hazard las vacaciones eran sagradas: “No me pidas que haga nada. Me gusta estar con mi familia, ir a la playa... No me pidas que corra en esas tres o cuatro semanas. Puedo jugar al fútbol en la playa con mis hijos, no hay problema, pero no me pidas que corra”.

Su manera de afrontar las pretemporadas no es como lo hacen en la actualidad los futbolistas top, que se siguen machacando en su tiempo libre para estar en las mejores condiciones.