Henry hizo inesperada petición a Lamine Yamal y así respondió el jugador de Barcelona: "Aún no es un hombre del todo"

La respuesta de Yamal a Henry fue positiva y el ex Barcelona dio su opinión sobre el jugador: "Lo que Lamine está haciendo ahora, a los 17 años, no es normal. Su tranquilidad en la cancha, su sentido del juego y lo que aporta al equipo, incluso en defensa, no es normal a esta edad. No sabía lo que estaba viendo hoy, se veía como un hombre poseído. Y aún no es un hombre del todo (risas)".