¡Histórico! España se convirtió campeona del mundo femenina sub-20 por primera vez luego de vencer a Japón

- España se cobró la cuenta pendiente-

Con este triunfo, España logra su primer Mundial femenino Sub20, tras perder la final en Francia-2018 precisamente contra Japón, aunque, salvo los técnicos Pedro López y Futoshi Ikeda, ninguna jugadora de aquella cita repitió.

“Hubiera sido muy doloroso, una losa encima muy grande volver a perder” contra Japón, señaló López.

Sin embargo, “no me gusta la palabra revancha porque es como si yo tuviera un dolor o algo contra Japón, yo no tengo nada contra Japón, al contrario, me hace mejor entrenador”, agregó.