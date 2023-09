Negó irse del PSG, puso en riesgo el fichaje de Kolo Muani y Luis Enrique lo borra de la lista para la Champions League

Ekitike se negó a ser traspasado y puso en riesgo la llegada de Randal Kolo Muani, lo que irritó y mucho a la directiva. El francés entraba en la operación para que se fuera a Alemania a jugar con el Frankfurt, pero no quiso.

PSG lo castigó y ahora no va a jugar la Champions League , un mensaje claro de que en el club ya no cuentan con su fútbol además de estar plagados de estrellas en el ataque.

“No voy a contar la discusión que tuvimos, pero él sabe lo que tiene que hacer. No es lo que espero: sólo lo que debería hacer. Veremos qué pasa, pero no es fácil encontrarse en una situación así. Todavía hay que recordar que hace un año, año y medio, todo el mundo lo quería. Tuvimos una discusión franca, hizo algunos comentarios que me interesaron. Ya veremos... Pero la lucha que se avecina en París va a ser terrible. Sabemos que hay uno (Mbappé) que jugará, en cualquier caso” declaró Henry.