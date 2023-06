Brutal: Ibrahimovic anuncia su retiro, la afición del Hellas Verona lo abuchea y así los liquidó el sueco

“Llegó el momento de decirle adiós al fútbol. Muchos recuerdos he tenido en este estadio. La primera vez que llegué al AC Milan me hicieron feliz, la segunda me hicieron sentir honrado. Agradezco al cuerpo técnico, a los dirigentes y a los aficionados de todo corazón, por la oportunidad que me han dado. Gracias por hacerme sentir siempre en casa”, expresó Ibra.

Sin embargo, en ese momento de absoluta emoción, Zlatan tuvo tiempo para hacer de las suyas, porque se percató que los hinchas del Hellas Verona lo estaban abucheando.

“Sigan abucheando, este es el momento más importante de su temporada porque me pueden ver”, reaccionó el sueco, para despertar los aplausos de la fanaticada del Milan y la escena se volvió viral en las redes.