No cumplió las reglas de Hansi Flick y lo borró del Barcelona: “estoy aquí para tomar decisiones”

Barcelona sabe que el régimen de Hansi Flick es uno de los más duros en el fútbol actual, el entrenador tiene sus propias normas para todos los jugadores y el que no las cumple, simplemente no juega.

“Nos hemos decidido por Tek para el partido del Atalanta. Siempre intento buscar lo mejor para al equipo y creo que esto es ahora así a pesar de que Iñaki Peña lo ha hecho muy bien”, dijo en conferencia de prensa Flick.

Y agregó: “El portero es una posición especial en todos los equipos y ha sido una decisión muy difícil, pero estoy aquí para tomar decisiones y lo he hecho. Es fútbol y por ahora jugará Tek”.

Flick quiso dejar muy claro que Iñaki Peña ha tenido un gran rendimiento durante el tiempo que ha jugado: “Sé que cuando hablo algo bueno de Tek parece que debilito a Iñaki Peña y eso no es así. Eso no me gusta. Los dos son muy buenos porteros. Tenemos la suerte de tener a dos grandes porteros y yo debo decidir porque es mi trabajo y es lo que he hecho”.