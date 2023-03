Infantino es reelegido presidente de la FIFA y habla del ‘caso Negreira’, Vinicius y las críticas: “¿Por qué son tan crueles? No hemos robado”

“¿Por qué son tan crueles? Hemos trabajado mucho, no hemos robado. Soy un administrador del fútbol y no sé porqué se me critica. Creemos que la manera de hacer las cosas es la correcta. Igual no hablo mucho con ustedes (periodistas) y por eso recibo esas críticas. Los protagonistas son los futbolistas. Hablan de la FIFA como de una asociación para crear dinero, negocio. Nosotros defendemos el fútbol y claro que necesitamos el dinero. Me cansa”, arrancó diciendo el mandatario.

“La Premier es la competición más exitosa y genera en un año lo que la FIFA genera en cuatro años. Hay un par de diferencias. Los 24.000 millones que genera se distribuyen a los 20 clubes ingleses, bien hecho. Juegan 380 partidos al año. Cuando FIFA hace un cuarto de ese dinero, se dedica a los 211 países de todo el mundo. Y por eso necesitamos el dinero. Contamos cada dólar y lo hacen auditores externos”, explica.