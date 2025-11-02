¡Ya está aquí! El Inter marca el mejor gol del 2025: increíble remate que ya es candidato al Puskás

El Inter de Milán salvó este domingo la papeleta con fortuna, gracias al gol en propia meta del Hellas Verona en el minuto 94 (1-2) que le coloca a un solo punto del liderato tras el empate del Napoli ante el Como.

El azar quiso que el Inter saliese victorioso de Verona. Solo un balón colgado a la desesperada en el 94 al área y la confusión provocada por el barullo mantuvieron el buen momento interista, ganador por segunda jornada consecutiva. Está a solo un punto del Napoli, de un liderato que, eso sí, está todavía en manos de una Roma que de ganar al Milan se aupará en lo más alto de una Serie A igualadísima.

Así marcha la tabla de posiciones de la Serie A

Sufrió mucho más de lo esperado el combinado de Chivu ante un Verona que no sabe lo que es ganar en estas 10 primeras jornadas. Y eso que, pese a las rotaciones, se adelantó en el marcador muy pronto, a los 15 minutos, certificando su superioridad en ese inicio.

Fue precisamente uno de los menos habituales, el polaco Piotr Zielinski, el que abrió el partido con un golazo en una jugada ensayada.

El turco Hakan Calhanoglu, desatado en este inicio de campaña, colocó un tiro de esquina perfecto directamente a la frontal. Zielinski, inteligente, en lugar de buscar la potencia con el empeine, colocó el interior y puso el balón en la escuadra. Un hermoso tanto que no tardó en darle la vuelta al mundo.