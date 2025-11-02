¡Ya está aquí! El Inter marca el mejor gol del 2025: increíble remate que ya es candidato al Puskás

El <b>Inter de Milán</b> salvó este domingo la papeleta con fortuna, gracias al gol en propia meta del <b>Hellas Verona</b> en el minuto 94 (1-2) que le coloca a un solo punto del liderato tras el empate del <b>Napoli </b>ante el <b>Como</b>.El azar quiso que el <b>Inter </b>saliese victorioso de Verona. Solo un balón colgado a la desesperada en el 94 al área y la confusión provocada por el barullo mantuvieron el buen momento interista, ganador por segunda jornada consecutiva. Está a solo un punto del <b>Napoli</b>, de un liderato que, eso sí, está todavía en manos de una <b>Roma </b>que de ganar al <b>Milan </b>se aupará en lo más alto de una Serie A igualadísima.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/italia">Así marcha la tabla de posiciones de la Serie A</a></b>Sufrió mucho más de lo esperado el combinado de <b>Chivu </b>ante un <b>Verona </b>que no sabe lo que es ganar en estas 10 primeras jornadas. Y eso que, pese a las rotaciones, se adelantó en el marcador muy pronto, a los 15 minutos, certificando su superioridad en ese inicio.Fue precisamente uno de los menos habituales, el polaco <b>Piotr Zielinski</b>, el que abrió el partido con un golazo en una jugada ensayada.El turco <b>Hakan Calhanoglu</b>, desatado en este inicio de campaña, colocó un tiro de esquina perfecto directamente a la frontal. <b>Zielinski</b>, inteligente, en lugar de buscar la potencia con el empeine, colocó el interior y puso el balón en la escuadra. Un hermoso tanto que no tardó en darle la vuelta al mundo.