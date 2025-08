No obstante, la celebración no fue completa para el cuadro mexicano. En los minutos finales, Keylor Navas fue expulsado tras una jugada polémica, por lo que no podrá estar en el siguiente compromiso ante Inter Miami, uno de los duelos más atractivos del certamen.

Este partido tenía un condimento especial para el portero costarricense, ya que existía la posibilidad de enfrentarse a Lionel Messi en la próxima jornada.

Sin embargo, ese cruce ahora está en duda por partida doble: Navas cumplirá sanción y el astro argentino se lesionó en el juego de hoy frente a Necaxa.

La gran interrogante será si Rodrigo Parra, quien asumirá la portería, logrará responder en un reto de esta magnitud. En el arranque del Apertura 2025 defendió el arco en las primeras jornadas, pero cometió fallos importantes que derivaron en derrotas para Pumas.