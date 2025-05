Inter y Real Madrid ya lo saben: Hansi Flick confirma el portero que jugará ambos partidos: "Demostró lo bueno que es"

"El objetivo eran los tres puntos y por eso estoy satisfecho por el triunfo, aunque se haya sufrido", afirmó el preparador germano, que tiró de rotaciones pensando en el segundo duelo de Champions contra el Inter de Milán. Hasta 9 cambios realizó el técnico, que dejó muy claro que no está decepcionado con algunos jugadores.

"Cuando haces 9 cambios no es fácil para los jugadores, son jóvenes. Creo en ellos y tengo confianza. No era fácil. Ha habido algún error, pero conseguimos ganar. No era fácil la situación", dijo el alemán.

El que no tuvo suerte fue Dani Rodríguez, debutó con el primer equipo y que apenas duró 38 minutos en el césped después de que se le saliera el hombro: "

"Dani Rodríguez está bien, pero se verá mañana el alcance de su lesión. Tiene muchas posibilidades de tener más minutos, porque lo ha hecho bien", dijo sobre el debutante, que tuvo que salir del campo lesionado en un hombro, al igual que valoró el regreso del alemán Marc-André ter Stegen a la portería azulgrana.