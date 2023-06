Carlo Ancelotti lo hizo debutar en Champions y la vida lo ha golpeado: vive en la calle y tiene problemas con el alcohol

“Recuerdo que una vez llegué borracho a un entrenamiento. Tendría 19 años y recuerdo a David Luiz, que no hablaba demasiado inglés, preguntarme ‘oye, ¿has bebido? olfateando mi aliento. Intentaron que Ashley Cole fuese mi mentor y que me ayudase a centrarme, a que saliese menos... Yo encima era un engreído y un arrogante que pensaba que debería estar jugando”, empezó contando Jacob Mellis al Daily Mail.

No tiene casa, tampoco coche y ya no cuenta con ingresos, pues actualmente no milita en ningún equipo de fútbol, ya que se vio obligado a colgar las botas tras una grave lesión de rodilla. Mellis ha contando que el alcohol le ha arruinado la vida.

Ha decidido a entrar en un centro de desintoxicación para tratar su adicción al alcohol.

“El Chelsea me ha ayudado a sacarme el nivel 1 y 2 de entrenador, creo que es algo que voy a disfrutar porque veo fútbol cada día y creo que puedo ayudar a los jóvenes a alejarse de las ‘trampas’ del fútbol....Me he puesto en contacto con la PFA (Asociación de Jugadores Profesionales). Estoy tratando de comprender el daño que hace el alcohol, debo comprender que no es un problema el no beber a diario”, finalizó diciendo Jacob Mellis a los micrófonos de Daily Mail.