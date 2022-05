Joan Laporta revela el millonario salario que pide Mbappé al Real Madrid y lanza un dardo

En España no se deja de hablar del posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid de cara a la temporada 2022-23.

En su momento, medios catalanes informaron que el Barcelona iba a intentar ir por el fichaje del crack del PSG, pero se quedó en un rumor, pues la situación económica del Barcelona es muy complicada.

Este martes Joan Laporta, presidente del Barcelona, se pronunció sobre el dineral que cuesta Mbappé y lanzó un dardo.

A Laporta le consultaron que si iría por el fichaje de Mbappé si recibieran el “sí” del jugador.

“Hay operaciones que ni que tuviéramos el dinero para hacerlo lo haríamos, porque nos distorsiona la masa salarial y no puede volver a pasar. No se puede pasar de un determinado nivel de gasto. Si Mbappé quiere 50 netos nosotros no podríamos pagar. Yo no pagaría eso por jugadores que no ganan Champions... Hablar de 30 netos no lo haremos... No, no se puede pagar 25 millones netos de sueldo por un jugador”, disparó Laporta en entrevista a Catalunya Radio.

Por otra parte, el presidente del club azulgrana habló sobre los fichajes del club de cara a la siguiente temporada y también fue preguntado por Dani Alves y Dembelé, quien no ha renovado contrato.

Lewandowski:

”Dejemos trabajar a la dirección de fútbol y la secretaria técnica. No te contestaré en detalle. Trabajan para que el equipo sea cada vez más competitivo y no es fácil porque venimos de una situación económica complicada. Espero poder decir que en un año que llevamos hemos saneado en gran parte la economía del club. Primero hemos de activar una de las palancas que tenemos para sanear y luego ya podremos afrontar este tipo de operaciones. Si logramos sanear la economía del club se pueden afrontar todas las operaciones que estamos contemplando”.