Joao Félix expone a jugador del City de Guardiola que quiere jugar en Barcelona: “Le gustaría llevar el ‘10’ de Messi”

No es la primera vez que Bernardo Silva es vinculado con el FC Barcelona, ya que es uno de los grandes deseos desde hace mucho tiempo, pero su alto costo y salario han impedido que llegue a Can Barça.

“Que lo traigan. ¿Le has visto jugar? Es mejor aún como persona. Es de la generación de Cancelo. Ahora los jugadores duran hasta los 35-36 años. Me pregunta sobre Barcelona, tiene su cuñada aquí, sobre cómo son las cosas aquí, el clima, temas fiscales... Le digo que todo bien para que venga. No creo que el Manchester City lo facilite. Por 50 millones lo traería y por 60-70. Lo vale”, siguió diciendo Félix.

Además, Joao confirmar que le gustaría llevar el dorsal con el que Messi hizo historia en el Barcelona: “A él le gustaría llevar el 10. Es un número muy importante en el club, no se le puede dar a cualquiera, hay que tener cuidado. Es mi número favorito, pero nunca lo he llevado”.