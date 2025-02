El entrenador portugués de Al Hilal, Jorge Jesús, no ocultó su frustración tras el empate 1-1 de su equipo frente a Al Riyadh el pasado viernes. El principal blanco de sus críticas fue el polémico árbitro Iván Barton, originario de El Salvador, a quien acusó de tomar decisiones arbitrarias erróneas que afectaron el curso del partido.

Visiblemente molesto, Jesús llevó una tablet a la rueda de prensa para ilustrar lo que consideró como incidentes mal arbitrados durante el encuentro. En particular, destacó dos decisiones de penalti que el árbitro no sancionó, enfatizando una jugada en la que el delantero Malcom fue derribado dentro del área. “Creamos varias oportunidades de gol, pero el árbitro también intervino para evitar otras. Hay dos claros penaltis que no dejan lugar a dudas. La falta sobre Malcom es penalti en cualquier parte del mundo; simplemente no es penalti en El Salvador”, expresó el técnico.