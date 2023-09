De casi ganar un Balón de Oro a Messi a ser borrado por Mikel Aterta en el Arsenal: “Siempre he tenido que batallar”

Con Chelsea prácticamente ganó todo, pero ahora no encuentra cómo meterse al 11 titular de los Gunners . En una entrevista con The Sun , habló de su situación.

Jorginho dijo estar tranquilo con la situación, ya que durante su carrera, no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de retos.

“Si revisas mi trayectoria, verás que en todos los equipos en los que he estado, siempre he tenido que batallar para consolidarme como titular. Nada me ha sido entregado en bandeja de plata; siempre he tenido que trabajar duramente y enfrentar retos. He puesto el sudor y esfuerzo en cada paso de mi carrera”.