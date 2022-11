Jovic se destapa, habla de su paso por Real Madrid y ‘culpa’ a Benzema de su rendimiento: “Llego y explota”

Luka Jovic está encontrando de nuevo en la Fiorentina de Italia su mejor versión, aquella por la que el Real Madrid pagó 60 millones al Eintracht de Fráncfort en 2019.

El serbio habló en una entrevista para ATV, donde recuerda su paso por el conjunto blanco, además, “culpa” a Benzema por no rendir como quería.

“Estuvo bien. Una gran experiencia para mí y me siento honrado de haber sido parte del club más grande del mundo. Sin embargo, creo que me fui demasiado pronto al Real Madrid, y en el momento en que llegué y mientras estaba en el Madrid, Karim Benzema explotó y ganó merecidamente el Balón de Oro”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Tuve mala suerte al principio. Primero ocurrió el coronavirus, luego algunas lesiones, pero sin duda fue una gran experiencia para mí. No me gustaría destacar a nadie por sus cualidades de juego, pero me marcó Benzema y, desde luego, también Luka Modric, que siempre estuvo ahí para mí. Luka es uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid”.

Jovic también explicó por qué eligió ir a la Fiorentina y no a otros equipos a pesar de tener ofertas sobre la mesa.