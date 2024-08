Julián Álvarez fue presentado con el Atlético y su decisión de dejar el Manchester City: “Simeone me dijo que viniera...”

Llegada al Atlético

”Quería agradecer a todos los dirigentes que han hecho esto posible y al staff y compañeros por como me han recibido. Desde el primer momento he recibido el cariño de los hinchas y estoy con muchas ganas”.

Bienvenida en el Metropolitano

”Será algo muy lindo, ya he sentido el cariño de todos los seguidores y el miércoles será un lindo momento para conocer a la afición, de la que han hablado muy bien”.

La Champions League

”Uno siempre sueña con ganarla. No me siento un súper héroe por haber conseguido el Mundial, no creo que Messi fuese incapaz. Vengo a aportar lo mío y a luchar por todas las competiciones”.