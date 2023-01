Juventus rescata el empate contra Atalanta y esta es su posición en la tabla luego de los 15 puntos que le quitaron

El brasileño Danilo devolvió las tablas al marcador (65) que, si bien todo parecía indicar lo contrario, no se movió hasta el pitido final.

En la Roma no jugó su delantero internacional Nicolo Zaniolo (23 años), que esta misma semana informó al club de su voluntad de abandonar la entidad en esta misma ventana de enero.

“Vamos a ver qué pasa, pero tengo la sensación de que seguirá aquí en febrero”, declaró tras el partido Mourinho en referencia a las informaciones que colocan al delantero en la Premier League.

Dani Alves se une a Cristiano y otros futbolista que han sido acusados de delitos sexuales

“Nicolo quiere marcharse, pero eso no significa que vaya a ocurrir. Es un jugador importante, con un valor importante en el mercado, pero el club no puede aceptar las ofertas que hay sobre la mesa. Normalmente, cuando hay una voluntad real de marcharse, existe una oferta acorde a ese deseo. Y no es el caso”, advirtió el portugués.

En otros partidos del domingo, el Udinese (8º) se impuso por 1-0 en su visita a la Sampdoria (19º) y Monza (13º) y Sassuolo (17º) empataron a un gol.

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 50 19 16 2 1 46 14 32

2. Milan 38 18 11 5 2 35 20 15

3. Juventus 38 19 11 5 3 30 15 15

4. Inter 37 18 12 1 5 38 24 14

5. Roma 37 19 11 4 4 25 16 9

6. Atalanta 35 19 10 5 4 37 23 14

7. Lazio 34 18 10 4 4 31 15 16

8. Udinese 28 19 7 7 5 27 21 6

9. Torino 26 19 7 5 7 19 20 -1

10. Fiorentina 23 19 6 5 8 21 25 -4

11. Bolonia 22 18 6 4 8 23 29 -6

12. Empoli 22 18 5 7 6 16 22 -6

13. Monza 22 19 6 4 9 23 28 -5

14. Lecce 20 19 4 8 7 18 22 -4

15. Spezia 18 19 4 6 9 17 30 -13

16. Salernitana 18 19 4 6 9 23 37 -14

17. Sassuolo 17 19 4 5 10 18 29 -11

18. Hellas Verona 12 19 3 3 13 17 31 -14

19. Sampdoria 9 19 2 3 14 8 32 -24

20. Cremonese 7 18 0 7 11 13 32 -19

Nota: la Juventus recibió una penalización de -15 puntos, pero no se aplicará a la clasificación hasta que se haga oficial. Actualmente estaría en la posición 10 con 23 unidades.