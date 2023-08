OFICIAL: Barcelona echa a Frank Kessié y esto son los millones que va recibir el equipo de la Liga Española

El Barça y el “Al-Ahli SC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Franck Kessié por 12,5 millones de euros”, informó el club catalán en un breve comunicado.

El Al Ahli, recién ascendido a primera división, sigue impresionando con sus operaciones en el mercado, después de haber logrado ya las incorporaciones del brasileño Roberto Firmino (ex Liverpool), del argelino Riyad Mahrez (ex Manchester City), del francés Allan Saint-Maximin (Newcastle) y del arquero senegalés Edouard Mendy (ex Chelsea).