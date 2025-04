Kevin De Bruyne dice a Messi lo que todos querían escuchar y se vendría el bombazo en Inter Miami

“Estoy dispuesto a escuchar cualquier proyecto que esté disponible. Me encanta el fútbol, me encanta jugar al fútbol, y si llega un proyecto bonito y a mi familia también le parece bien, entonces podremos tomar una decisión. ¿Seguir en Inglaterra? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Podría ser, podría no ser. Es muy difícil porque la decisión de irme (del Manchester City) no la he tomado hace tanto tiempo. No se puede decidir nada en una semana. Además, en el mundo del fútbol, no creo que todo se decida en una semana. Va muy despacio. Ni siquiera he visto a mi familia desde el anuncio. Tengo que hablar con ellos y ver qué equipo me quiere. Así que, no lo sé, no tengo ni idea. Ya veremos...“.