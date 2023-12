Keylor Navas alcanzó su valor más bajo de la última década y lo colocan en este equipo inglés

El 2023 ha sido una pesadilla para Keylor Navas futbolísticamente hablando. El portero fue cedido en enero al Nottingham Forest de la Premier League y en julio tuvo que volver a un PSG que no lo toma en cuenta.

Su punto más alto fue en la temporada 2016-17 cuando aún defendía la camiseta del Real Madrid y costaba 20 ‘kilos’. Luego pasó a tener un valor de 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3 y ahora de dos millones.

“Es difícil, no me puedo quejar porque uno es privilegiado, pero a nivel futbolístico es difícil, uno trata de llevarlo lo mejor posible, de esforzarse y trabajar. No jugar es frustrante para todo jugador”, declaraba el guardameta hace unos días.