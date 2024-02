“Dios lo ve todo, quizás lesionó al juez en la pantorrilla; el cuarto árbitro es mucho mejor que el central”

En el minuto 35’ del partido, el alemán discutió acaloradamente con Isidro Díaz de Mera Escuderos t ras chocar contra Loïc Badé cuando se había dado la vuelta y se había quedado plantado justamente para no molestarle.

“Creo que, durante toda la primera mitad, en todas las jugadas que iban al límite, nos pitaban falta en contra. Incluso en jugadas en las que no había nada en absoluto. Lo que me cabreó tanto de mi amarilla fue que, en realidad, el árbitro estaba a un metro de distancia de la jugada”, afirmó Kroos.

“Eso fue una locura. Básicamente, me alejo del oponente. Veo que empieza a regatear en su propia área y noto que quiere chocar conmigo. Incluso me alejo para que él no tenga mucho contacto conmigo, pero pita falta. Eso ya fue la guinda del pastel. Dios lo ve todo y, probablemente, lesionó al árbitro en la pantorrilla -en efecto, tuvo que ser sustituido por su cuarto árbitro por unas molestias físicas-. Había 80.000 espectadores y todos estaban desesperados con su arbitraje”, dijo además.

A Kroos le molestó hasta el momento de la lesión del árbitro, aquejado de un dolor en el gemelo en un momento en el que el Madrid apretaba sobre el césped. “Acabábamos de tener dos o tres oportunidades realmente buenas. Realmente hizo todo mal, se lesionó en el momento equivocado. Hay que decir que el cuarto árbitro es mucho mejor árbitro. Hizo un buen trabajo”, dijo Kroos elogiando a Carlos Fernández Buergo.