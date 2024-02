“Guardiola me volvía loco y me pidió perdón; yo pensaba que no me quería en el City, la realidad es que yo no le funcionaba”

“En un partido contra StokeCity yo hago 2 goles y él en la conferencia tiró algo como: ‘me gusta que Agüero haga goles, pero quiero que trabaje más para el equipo’. Ahí empezó un poco la tensión. Al otro día fui y hablé con él. Le pregunté porqué no me lo había dicho a mí y me pidió disculpas porque no se había dado cuenta. Partido a partido tratamos de ver cómo yo podía presionar. Él me hacía hacer tres presiones que no estaba acostumbrado”, reconoció.

Por último, el Kun reveló: “Ese invierno trae a Gabriel Jesús, ahí empezó a rotarme y dejé de ser titular. Gabriel Jesús se lesiona contra Bournemouth y se pierde el resto de la temporada. Ahí empecé a jugar y terminé haciendo treinta y pico de goles. Yo por ahí creía que no me quería, pero en realidad él era el técnico. Hoy pienso: no es que no me quería, no le estaba funcionando y había que respetarlo. Después me di cuenta de eso y me empecé a llevar muy bien con él”, finalizó