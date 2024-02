“Me imaginé jugando con Messi en Barcelona, pero me dijo que se iba; lo vi al día siguiente y estaba bastante mal”

El paso del Kun Agüero por Barcelona no fue como debía, el jugador no llegó ni a los 50 partidos con la camisa culé y se tuvo que retirar del fútbol por problemas de salud.

Agüero en una entrevista con Juan Pablo Varsky en el canal Clank reveló que no quería marcharse del Manchester City, pero se fue por Guardiola no ocupaba más de él.

“En enero de 2021 el City me dice que no me iba a renovar. En febrero me lo confirma. Yo quería un año más, estaba dispuesto a estar en el banquillo. Venía jugando poco con Pep, pero quería ayudar. Sentía que estar un año más me iba a servir como físico para jugar el Mundial”, confirmó el argentino.

Entonces llegó la llamada del Barcelona: “Surge una llamada del Barça, pero no me podían pagar lo del City. Me daba igual, le dije a mi repre que pusieran ellos los números y se arregló en dos días. Cuando lo tenía cerrado hablé con Leo, me imaginé jugando con él y pasó lo que pasó...”, afirmó.

Lo que no esperaba el Kun era que Messi se iba a ir del Barcelona. El propio Leo le comentó que la renovación estaba hecha y que iban a ser compañeros como en la selección.

“Leo me aseguró que se iba a arreglar (su renovación con el Barça), que ya iba a empezar a entrenar. Vi la noticia y pensé que era un fake. Le escribí y me dijo que ‘sí’. No sabía ni qué contestarle, no le contesté más. Le vi al día siguiente y estaba bastante mal”, relató Agüero.