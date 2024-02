Pep Guardiola explota y envía contundente mensaje al Real Madrid: “No podemos controlar lo que dice...”

En conferencia de prensa, Pep fue consultado por etsos rumores y dio su opinión y mandó un mensaje al club de Florentino Pérez por todas las informaciones que llegan desde Madrid.

La semana pasada se aseguraba que Haaland no le le gusta el Manchester City. Preguntado al respecto, Pep Guardiola no se guardó nada y aseguró...

“¿Crees que sucederá cada vez que haya un caso en algún equipo, cada vez que un periodista escriba algo o cada vez que se publique una publicación en Twitter o Instagram? ¿Sucede cada vez que hay un rumor que se dé el fichaje? No”, dice.

Y justificó: “Pasará cuando Haaland renueve o no su contrato con el Manchester City, cuando el club decida extender su contrato o no, o cuando recibamos una potencial oferta por él o no. Si alguien quiere a Erling, es fácil. Llamen al club y pregunten. Eso es lo que hacemos cuando hay alguien que queremos. No es más complicado que eso”.