Con este resultado, Inter de Miami de Messi y David Ruiz cierran su nefasta pretemporada por Asia

Este incidente se convirtió incluso en cuestión de Estado, con las autoridades hongkonesas mostrando su frustración y descontento por la ausencia del ídolo del balón, aquejado de unas dolencias.

En conferencia de prensa el martes, el exjugador del Barcelona pidió disculpas y mantuvo el suspense sobre su participación en el encuentro en Tokio: “No sé si pueda o no, pero me siento muchísimo mejor y me siento con muchísimas ganas de poder hacerlo”.

Al final fue media hora. Menos que nada.

El Inter de Miami, que cuentra en sus filas con estrellas como Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba, además de Messi, cierra en Tokio su gira asiática de pretemporada, en la que sólo ha ganado uno de los cinco partidos disputados.

La preparación para la nueva temporada de la MLS, que comenzará el 21 de febrero, concluirá la próxima semana con un amistoso frente al Newell’s Old Boys.