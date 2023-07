¿Culpa del Real Madrid? Revelan el fuerte castigo que tendría Kylian Mbappé si no renueva con el PSG

Desde Francia ya han adelantado cuál sería el fuerte castigo que enfrentaría la ‘tortuga’ si no renueva. Hay que recordar que Mbappé se iría libre en 2024, algo que afectaría en gran medida al PSG.

El tema de Kylian Mbappé es uno de los más sonados en este mercado de verano. El fichaje del francés es una de las grandes incógnitas del periodo y es que PSG está esperando a que se decida si va a renovar o no, mientras que Real Madrid está atento a su situación.

Aunque también podría afectar en la Ligue 1. Mbappé sería castigado en la liga de Francia, siendo un caso similar al de Adrien Rabiot, quien se quedó en la banca un buen tiempo y no jugó. Esperan que las mejoras económicas que le ofrecen sea suficiente para firmar.

Según la fuente citada, si el francés no renueva, entonces comenzarían a ‘borrarlo’, siendo el primer paso que no sería incluido en la gira por Japón que dará inicio en unos días.

“Según nuestra información, el club no se cerraría a ninguna hipótesis: levantar la opción prevista en el contrato actual, redactar un nuevo contrato, volver a discutir ciertos detalles, incluidos los económicos, aún más favorables al jugador, o incluso registrar su marcha. El club está ansioso por discutir finalmente con los representantes de la estrella”, dice la fuente.

Si Mbappé no renueva y el panorama no va del todo bien, PSG trataría de ponerle precio y venderlo rápido de cara al cierre del mercado de verano, aunque en apariencia el Real Madrid no sería prioridad.