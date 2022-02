$!La cruda confesión del Kun Agüero sobre lo que le sucede cuando juega fútbol: “Parece que se me salen los ojos”

“El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol-tenis y me ahogué”, reveló el Kun Agüero.

Y agregó: “Qué loco todo esto... Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También es porque llevo bastante sin correr... Siento el corazón que va al palo, ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado, tranquilo, streameando...”, dijo el argentino ante miles de espectadores.