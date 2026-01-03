La FIFA sorprende y da un golpe sobre la mesa al adelantar la sede para la copa Mundial del 2030

Según la agencia Hespress, el torneo que mida a los mejores clubes del planeta, el que busque sucesor al último campeón, el Chelsea, se celebrará “al 99%” en Marruecos. A pesar del fuerte interés de países como EE UU, Brasil y Qatar por organizarlo, la FIFA vería con buenos ojos llevarlo a cabo en Marruecos como pistoletazo de salida para el Mundial de selecciones del año siguiente.

La FIFA abrió hace un año una oficina en Rabat que tiene como finalidad encauzar varios aspectos referentes al Mundial 2030, en el que Marruecos será sede junto a España y Portugal , y que puede hacer que otro gran evento se organice en suelo marroquí el año anterior: el Mundial de Clubes de 2029.

“Marruecos se ha convertido en el principal candidato para albergar el Mundial de Clubes de 2029, según fuertes datos que circulan en el mundo del fútbol continental e internacional, lo que confirma su importante ventaja sobre las demás candidaturas, según informaron fuentes informadas a Hesport".

"Una fuente privada, que sigue el funcionamiento interno de la Real Federación Marroquí de Fútbol y los archivos de las federaciones africana e internacional, confirmó a Hesport que las posibilidades de Marruecos de albergar la edición de 2029 son de alrededor del 99%, señalando que la decisión final sigue dependiendo del anuncio oficial de la FIFA“, dijo la agencia a través de redes.

“La tendencia general dentro de los círculos de toma de decisiones se ha vuelto clara. Las mismas fuentes consideran que la FIFA cree la organización del Mundial de Clubes de 2029 como una fase de prueba avanzada de las infraestructuras y capacidades organizativas de Marruecos, ya sea en términos de estadios, instalaciones logísticas o experiencia acumulada en la gestión de competiciones de dimensión mundial”, concluyó.

De la Confederaciones al Mundial

Normalmente, el año anterior al Mundial se celebraba la Copa Confederaciones en el mismo territorio en el que luego se disputaba el campeonato mundial. Servía como banco de pruebas.