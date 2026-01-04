Real Madrid goléo al Betis y acecha al Barcelona en el liderato: así queda la tabla de posiciones de LaLiga de España

El Santiago Bernabéu no extrañó a Kylian Mbappé en ningún momento. García, delantero que mostró su talento en el Mundial de Clubes, aprovechó la titularidad y anotó de cabeza, derecha e izquierda, siendo una noche perfecta para el canterano.

Con un triplete perfecto de Gonzalo García, Real Madrid goleó 5-1 al Real Betis en la última fecha de la primera vuelta de LaLiga de España.

Con este resultado, el Real Madrid volvió a acercarse al Barcelona en el liderato de España. Los blancos son segundo lugar con 45 puntos y quedan a cuatro del equipo culé que ganó ayer ante Espanyol en el derbi.

En el tercer lugar está Villarreal (38 pts), quien no le ha bajado al ritmo desde el inicio de temporada, sin embargo, podría ser desplazado esta tarde si el Atlético de Madrid (37 pts) derrota a la Real Sociedad.

Espanyol es quinto con 33 tras la caída en casa ante Barcelona y Real Betis le sigue con 28 unidades. Los béticos hasta el momento se mantiene en puesto de Europa.

Una de las grandes noticias de este día es que Levante de Kervin Arriaga acabó con la mala racha y empezó el 2026 con un sorprendente triunfo en LaLiga.