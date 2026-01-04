Internacionales

Real Madrid goléo al Betis y acecha al Barcelona en el liderato: así queda la tabla de posiciones de LaLiga de España

Esta es la ventaja que le lleva el Barcelona al Real Madrid tras finalizar la primera vuelta de LaLiga de España

  • Real Madrid goléo al Betis y acecha al Barcelona en el liderato: así queda la tabla de posiciones de LaLiga de España
2026-01-04

Con un triplete perfecto de Gonzalo García, Real Madrid goleó 5-1 al Real Betis en la última fecha de la primera vuelta de LaLiga de España.

El Santiago Bernabéu no extrañó a Kylian Mbappé en ningún momento. García, delantero que mostró su talento en el Mundial de Clubes, aprovechó la titularidad y anotó de cabeza, derecha e izquierda, siendo una noche perfecta para el canterano.

Hat-trick de Gonzalo García y Real Madrid empieza el 2026 destrozando al Betis en LaLiga

Con este resultado, el Real Madrid volvió a acercarse al Barcelona en el liderato de España. Los blancos son segundo lugar con 45 puntos y quedan a cuatro del equipo culé que ganó ayer ante Espanyol en el derbi.

En el tercer lugar está Villarreal (38 pts), quien no le ha bajado al ritmo desde el inicio de temporada, sin embargo, podría ser desplazado esta tarde si el Atlético de Madrid (37 pts) derrota a la Real Sociedad.

Espanyol es quinto con 33 tras la caída en casa ante Barcelona y Real Betis le sigue con 28 unidades. Los béticos hasta el momento se mantiene en puesto de Europa.

Una de las grandes noticias de este día es que Levante de Kervin Arriaga acabó con la mala racha y empezó el 2026 con un sorprendente triunfo en LaLiga.

Kervin Arriaga arranca el 2026 con sorpresivo triunfo: Levante aplastó al Sevilla en la Liga Española

El equipo del hondureño se impuso con un contundente 0-3 sobre el Sevilla en el Estadio Sánchez Pizjuán por la jornada 18 del campeonato y sale del último lugar. Levante alcanzó los 13 puntos y está a dos de Girona (18°) y a tres de Valencia (17°).

TABLA DE POSICIONES DE LALIGA DE ESPAÑA

Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
LaLiga
|
Gonzalo García
|
Barcelona
|
Real Madrid
|