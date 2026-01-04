Kervin Arriaga arranca el 2026 con sorpresivo triunfo: Levante aplastó al Sevilla en la Liga Española

El Levante acabó con la mala racha y empezó el 2026 con un sorprendente triunfo en LaLiga. El equipo de Kervin Arriaga se impuso con un contundente 0-3 sobre el Sevilla en el Estadio Sánchez Pizjuán por la jornada 18 del campeonato.

Los goles de la visita fueron obra de Iker Losada al filo del descanso (45+2); Carlos Espí amplió la ventaja al 77' y Carlos Álvarez sentenció la goleada en el añadido (90+1), tras la asistencia de Kervin Arriaga.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española

El volante hondureño fue titular y disputó todo el encuentro. En la última jugada del partido, el mediocampista lanzó un pelotazo a Álvarez que terminó definiendo para cerrar el resultado.

Arriaga ha disputado 14 partidos esta temporada desde que llegó al Levante el pasado verano, con el que firmó contrato hasta 2028. Además, cuenta con un tanto.

Sin generar demasiado peligro, el cuadro granota dominó el duelo durante muchos tramos del primer periodo, cuando el Sevilla no trenzaba más ataque que el generado por alguna galopada de Juanlu por la derecha, y el futbolista más peligroso sobre el césped fue el granota Iker Losada.