Kervin Arriaga arranca el 2026 con sorpresivo triunfo: Levante aplastó al Sevilla en la Liga Española

El mediapunta gallego, cedido por el <b>Betis</b>, malogró una ocasión muy clara al no calibrar su zurdazo en posición franca (min. 20), pero adelantó a su equipo en la última jugada de la primera parte, cuando cruzó bien ante <b>Odysseas </b>su disparo, tras la brillante pared que le tiró <b>Iván Romero</b>.La entrada de <b>Januzaj </b>por <b>Peque </b>en el descanso modificó el esquema del <b>Sevilla </b>para convertirlo en un 4-4-2 con el belga en la banda derecha, <b>Carmona </b>de lateral izquierdo a pierna cambiada y <b>Oso </b>como extremo izquierdo, cuya primera incursión terminó en un tiro raso de <b>Mendy </b>que palmeó<b> Ryan </b>a córner.