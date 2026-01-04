Internacionales

Kervin Arriaga arranca el 2026 con sorpresivo triunfo: Levante aplastó al Sevilla en la Liga Española

El conjunto granota se llevó los tres puntos del Sánchez Pizjuán; el hondureño jugó todo el encuentro.

2026-01-04

El Levante acabó con la mala racha y empezó el 2026 con un sorprendente triunfo en LaLiga. El equipo de Kervin Arriaga se impuso con un contundente 0-3 sobre el Sevilla en el Estadio Sánchez Pizjuán por la jornada 18 del campeonato.

Los goles de la visita fueron obra de Iker Losada al filo del descanso (45+2); Carlos Espí amplió la ventaja al 77' y Carlos Álvarez sentenció la goleada en el añadido (90+1), tras la asistencia de Kervin Arriaga.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española

El volante hondureño fue titular y disputó todo el encuentro. En la última jugada del partido, el mediocampista lanzó un pelotazo a Álvarez que terminó definiendo para cerrar el resultado.

Arriaga ha disputado 14 partidos esta temporada desde que llegó al Levante el pasado verano, con el que firmó contrato hasta 2028. Además, cuenta con un tanto.

Sin generar demasiado peligro, el cuadro granota dominó el duelo durante muchos tramos del primer periodo, cuando el Sevilla no trenzaba más ataque que el generado por alguna galopada de Juanlu por la derecha, y el futbolista más peligroso sobre el césped fue el granota Iker Losada.

Kervin Arriaga quitándose la marca de Lucien Agoumé en el Sevilla-Levante.

Kervin Arriaga quitándose la marca de Lucien Agoumé en el Sevilla-Levante.

El mediapunta gallego, cedido por el Betis, malogró una ocasión muy clara al no calibrar su zurdazo en posición franca (min. 20), pero adelantó a su equipo en la última jugada de la primera parte, cuando cruzó bien ante Odysseas su disparo, tras la brillante pared que le tiró Iván Romero.

La entrada de Januzaj por Peque en el descanso modificó el esquema del Sevilla para convertirlo en un 4-4-2 con el belga en la banda derecha, Carmona de lateral izquierdo a pierna cambiada y Oso como extremo izquierdo, cuya primera incursión terminó en un tiro raso de Mendy que palmeó Ryan a córner.

Al descubierto la millonaria cláusula de Kervin Arriaga: el máximo accionista del Levante lo revela

Gudelj, con otro disparo lejano, volvió a obligar al portero australiano, pero la realidad era que el Sevilla llegaba poco y eso propició el recurso de Isaac Romero para cargar el área, pero la yuxtaposición de dos arietes provocó el efecto contrario al deseado y los locales no volvieron a crear peligro.

El Levante vivía con comodidad arropado en su área y puso distancia en el marcador con una contra sencilla por el costado derecho, desde donde Carlos Álvarez centró hacia Morales, que irrumpió por el centro, y su dejada involuntaria situó en posición franca a Espí, que fusiló el 0-2 a placer.

Los minutos finales fueron otro clavo en el ataúd sevillista, ya que cuando se llegaba al 90 Isaac falló un penal cometido por Toljan sobre Kike Salas, y Carlos Álvarez, canterano del club sevillano, aprovechó el desorden local para anotar el 0-3 en la última jugada del partido.

