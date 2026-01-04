Hat-trick de Gonzalo García y Real Madrid empieza el 2026 destrozando al Betis en LaLiga

Un triplete en el día soñado de <b>Gonzalo García</b>, representando el anhelo de cualquier canterano que disfruta del partido de su vida en el Santiago Bernabéu, impulsó a un <b>Real Madrid</b> guiado en el arranque por <b>Vinicius </b>ante la ausencia de <b>Kylian Mbappé</b>, con una goleada balsámica previa a la Supercopa de España a un <b>Betis </b>(5-1) que se conectó tarde al partido.En enero la presión en torno al <b>Real Madrid</b> se siente. Comenzar el año a siete puntos del <b>Barcelona </b>aumenta la trascendencia de cada encuentro. Debía responder el equipo de<b> Xabi Alonso</b> ante el único equipo que no había perdido de visitante, el <b>Betis</b>, y sin su gran referente, <b>Mbappé</b>, apareció <b>Gonzalo</b>.