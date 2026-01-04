Tabla de posiciones Premier League: Manchester City se dejó empatar del Chelsea y Arsenal se escapa

Manchester City se dejó empatar en los últimos minutos por el Chelsea (1-1), por lo que sigue sin ganar en este inicio de 2026. El partido de esta noche fue correspondiente a la jornada 20 de la Premier League. Tras el empate sin goles el pasado 1 de enero en campo del Sunderland, los dirigidos por Pep Guardiola volvieron a tropezar cuando ya tenían los tres puntos prácticamente en el bolsillo.

Reinjders venció la portería de los 'Blues' con un violento zurdazo cuando estaba por terminar la primera mitad (42'). Los 'Ciudadanos' dominaron todo el partido ante un equipo sin técnico oficial, tras la destitución del italiano Enzo Maresca. Cuando parecía que el City cantaba la victoria, apareció de sorpresa el argentino Enzo Fernández para conectar, con un poco de dificultad, un centro desde la derecha y firmar la igualdad en el 94'. Con este resultado, el Arsenal, que ayer derrotó de visita por 2-3 al Bournemouth, se mantiene como líder solitario de la clasificación con 48 puntos. Mientras que el City y Aston Villa comparten 42 unidades en la segunda y tercera posición, respectivamente. Por su parte, el Liverpool, que más temprano igualó 2-2 frente al Fulham, continúa en el cuarto lugar con 34 unidades. El vigente campeón inglés está firmando una temporada para el olvido.

Gracias a su agónico resultado en el Etihad, el Chelsea logra subir al quinto puesto con 31 puntos, los mismos que registra un Manchester United que también empató 1-1 en campo del Leeds y es sexto. Brentford y Sunderland que suman 30 en el séptimo y octavo escalón, respectivamente. Como noveno se encuentra el Newcastle que tiene 29 unidades y en el décimo lugar se coloca el Brigthon con 28. En la parte más baja de la competencia se coloca el Wolverhampton con apenas seis puntos. West Ham y Burnley también pelean por no perder la categoría.