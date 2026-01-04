Tabla de posiciones Premier League: Manchester City se dejó empatar del Chelsea y Arsenal se escapa

Reinjders venció la portería de los 'Blues' con un violento zurdazo cuando estaba por terminar la primera mitad (42'). Los 'Ciudadanos' dominaron todo el partido ante un equipo sin técnico oficial, tras la destitución del italiano <b>Enzo Maresca</b>.Cuando parecía que el <b>City </b>cantaba la victoria, apareció de sorpresa el argentino <b>Enzo Fernández</b> para conectar, con un poco de dificultad, un centro desde la derecha y firmar la igualdad en el 94'. Con este resultado, el <b>Arsenal, </b>que ayer derrotó de visita por 2-3 al <b>Bournemouth</b>, se mantiene como líder solitario de la clasificación con 48 puntos. Mientras que el <b>City </b>y <b>Aston Villa</b> comparten 42 unidades en la segunda y tercera posición, respectivamente. Por su parte, el <b>Liverpool</b>, que más temprano igualó 2-2 frente al <b>Fulham</b>, continúa en el cuarto lugar con 34 unidades. El vigente campeón inglés está firmando una temporada para el olvido.