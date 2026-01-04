Guardiola no sabe ganar en el 2026: Enzo Fernández le quitó el triunfo al Manchester City en la última jugada del partido

En el minuto 94, el Chelsea resurgió de la nada, con una acción por la banda derecha de Malo Gusto y el gol de Enzo Fernández, que acertó en el tercer remate para empatar y dejar al Manchester City a seis puntos de distancia del liderato del Arsenal, con su segundo paso atrás seguido e inesperado (1-1).El argentino, que, ya dentro del área, falló en el primer tiro, vio como Donnaruma le paró el segundo y empujó el tercero contra el poste y la red, desató la apoteosis en el banquillo visitante, dirigido de forma interina por Calum McFarlane, tras el despido de Enzo Maresca en el primer día de 2026, y provocó la conmoción del City, cada vez más lejos de la cima.