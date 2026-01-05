Manchester United despidió al técnico Ruben Amorim: el exjugador del club que toma su puesto

Manchester United tomó su primera gran decisión en este arranque de 2026: el técnico Rúben Amorim fue despedido de la institución debido a los malos resultados y su puesto lo tomará por el momento Darren Fletcher de forma interina.

Amorim, que llegó al club en noviembre de 2024, completó la peor temporada de los 'Red Devils' el curso pasado al acabar decimoquinto en la Premier League.

Además, cayó en la quinta ronda de la FA Cup, en cuartos de final de la Copa de la Liga y, aunque clasificó a la final de la Europa League, perdió contra el Tottenham. Por primera vez desde 2014, la entidad no disputa competiciones europeas.

Pese a que esto debería haber servido para centrar sus esfuerzos en la Premier y dar una versión distinta a la de la campaña pasada, el United solo puede ser quinto, con 31 puntos, a 17 del liderato.

La decisión de despedir a Amorim ha llegado tras la igualdad de este domingo frente al Leeds United (1-1) que culmina una racha de tres empates, una victoria y una derrota en los últimos cinco partidos.