Manchester United despidió al técnico Ruben Amorim: el exjugador del club que toma su puesto

<b>Manchester United</b> tomó su primera gran decisión en este arranque de 2026: el técnico <b>Rúben Amorim</b> fue despedido de la institución debido a los malos resultados y su puesto lo tomará por el momento <b>Darren Fletcher </b>de forma interina.<b>Amorim</b>, que llegó al club en noviembre de 2024, completó la peor temporada de los 'Red Devils' el curso pasado al acabar decimoquinto en la Premier League.<b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/manchester-city-chelsea-tabla-posiciones-premier-league-clasificacion-guardiola-LD28815871">Repasá la tabla de posiciones de la Premier League</a></b>Además, cayó en la quinta ronda de la FA Cup, en cuartos de final de la Copa de la Liga y, aunque clasificó a la final de la Europa League, perdió contra el <b>Tottenham</b>. Por primera vez desde 2014, la entidad no disputa competiciones europeas.Pese a que esto debería haber servido para centrar sus esfuerzos en la Premier y dar una versión distinta a la de la campaña pasada, el <b>United </b>solo puede ser quinto, con 31 puntos, a 17 del liderato.La decisión de despedir a <b>Amorim </b>ha llegado tras la igualdad de este domingo frente al <b>Leeds United</b> (1-1) que culmina una racha de tres empates, una victoria y una derrota en los últimos cinco partidos.