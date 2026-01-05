Internacionales

Manchester United despidió al técnico Ruben Amorim: el exjugador del club que toma su puesto

Los 'Red Devils' anunciaron este lunes la salida del entrenador portugués tras 14 meses en el cargo.

Manchester United tomó su primera gran decisión en este arranque de 2026: el técnico Rúben Amorim fue despedido de la institución debido a los malos resultados y su puesto lo tomará por el momento Darren Fletcher de forma interina.

Amorim, que llegó al club en noviembre de 2024, completó la peor temporada de los 'Red Devils' el curso pasado al acabar decimoquinto en la Premier League.

Repasá la tabla de posiciones de la Premier League

Además, cayó en la quinta ronda de la FA Cup, en cuartos de final de la Copa de la Liga y, aunque clasificó a la final de la Europa League, perdió contra el Tottenham. Por primera vez desde 2014, la entidad no disputa competiciones europeas.

Pese a que esto debería haber servido para centrar sus esfuerzos en la Premier y dar una versión distinta a la de la campaña pasada, el United solo puede ser quinto, con 31 puntos, a 17 del liderato.

La decisión de despedir a Amorim ha llegado tras la igualdad de este domingo frente al Leeds United (1-1) que culmina una racha de tres empates, una victoria y una derrota en los últimos cinco partidos.

Durante su etapa en Old Trafford, el equipo ha experimentado pocas mejorías respecto a la era de Erik Ten Hag y su trabajo ha sido duramente criticado por su inflexibilidad para cambiar el sistema con el que triunfó en el Sporting de Portugal, un 4-3-3 que a duras penas ha funcionado en este equipo.

Pese a los malos resultados de la campaña pasada, la directiva respaldó a Amorim con los fichajes de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Sanne Lammens, gastándose en total cerca de 200 millones de euros. Esto no cambiaron la cara de un club que lleva desde 2013 sin ganar la Premier y desde 2008 sin conquistar la Champions League.

Desde la salida de Alex Ferguson en 2013, el Manchester United ha tenido seis entrenadores permanentes. Por ahora, los 'Red Devils' estarán a cargo de forma interina por el exfutbolista del club, el escocés Darren Fletcher.

Darren Fletcher estará a cargo del Manchester United de manera interina.

Además, el United, que pagó más de 10 millones de euros para llevarse a Amorim del Sporting en noviembre de 2024, tendrá que abonar el finiquito completo al portugués, que finalizaba contrato en el verano de 2027.

