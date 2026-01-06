Eduardo Espinel responde a las críticas en Olimpia

Estadisticas de ligas
¡Final sin tregua! Marathón y Olimpia dejan el título en el aire en Honduras
Pinto rompe el silencio: "Eso sí me molestó del Profe Rueda"
Finalísima merecida
Marathón clasifica a la final del fútbol de Honduras
Necaxa se queda con la joya hondureña
Olimpia saca de la fiesta a Motagua
The Best: los mejores de 2025
Rueda vs Róchez "Fueron cosas muy raras"
Cruces de la muerte en la Champions de Concacaf
'Tuky' Bendaña asegura que el Nacional ya no pesa y sorprende: "Contra decisiones arbitrales, Marathón lo va a lograr"
Las remodelaciones del Chelato Uclés en la parte exterior previo a la Gran Final Olimpia vs Marathón
Así fue el último entrenamiento de Olimpia previo a la Gran Final contra Marathón
Así fue la salida de Marathón rumbo a Tegucigalpa para la Gran Final contra Olimpia
“Estoy cagado, pero es normal... los nervios en una final son parte del fútbol”, dice Chirinos previo al Olimpia-Marathón
Espinel hace caso omiso a las críticas, responde a Lavallén tras pedir el VAR y suelta: "Veo que hablan mucho de Olimpia"
Juan Capeluto se reporta listo para unirse a la pretemporada de Real España y envía mensaje: “Venimos por el título”
El jocoso dardo de John Jairo López al Victoria en su presentación con el Olancho: “Comimos mier...”
Alejandro Reyes revela por qué eligió a Motagua y no a Olimpia; y responde las críticas de la afición azul: “No tengo redes"
Fichajes: Honduras tendrá dos nuevos legionarios, el futuro de Carlos Argueta y más panameños
Messiniti y su molestia con Olimpia tras empate con Marathón en la primera final: "Todo el torneo han jugado así"
Barcelona lanza primera oferta por su regreso y la decisión de Vinicius; futbolista del Bayern sueña con ir al Real Madrid
El calvario que vive Riqui Puig tras un año sin jugar: "Me dieron la noticia que nunca quise escuchar..."
Trump amenaza y revela los siguientes países de América que podrían sufrir un bombardeo: "Si no se portan bien..."
Prensa reacciona tras el partidazo en la final de ida: "Olimpia regresa con el 80% de la copa ganada; acarician la 40"