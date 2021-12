La Liga española emite comunicado y se enseñan con Florentino Pérez: le tildan de mentiroso e interesado

La carta mandada por Florentino Pérez departe del Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao al resto de clubes la liga española donde exponen una alternativa al proyecto CVC, ha enfadado al presidente del campeonato local, Javier Tebas.

Al directivo no le ha gustado que en los últimos meses Florentino se ha encargado de difamar el acuerdo que La Liga hizo en agosto para vender el 10% de su capital al fondo de inversiones CVC a cambio de 2.700 millones de euros (3.200 de dólares), es decir, sus derechos televisivos, por los próximos 50 años, la que sería “una inyección económica que cayó del cielo para los clubes sacudidos por la pandemia.”

VER: ¡Más líder de que nunca! Real Madrid derrotó a la Real Sociedad y dio un golpe de autoridad en LaLiga

En la propuesta de Pérez aseguran que ‘Proyecto Sostenible’, como lo han llamando, “permitiría ahorrar a los clubes españoles 12.200 millones de euros, pues es 15 veces más económica el proyecto CVC y solo incluye compromisos por 25 años, y no por 50”.

Esta carta la emitió el Real Madrid por Twitter el viernes y este domingo el presidente de la liga Javier Tebas se ensañó con el poderoso empresario, llamando incrédulo a sus propuestas, tras que el club blanco los haya demandado desde el anuncio del proyecto.

Esto dice el comunicado de Tebas a Florentino Pérez:

“Es evidente que recibir una propuesta del Real Madrid carece de toda credibilidad, puesto que sus palabras se ven desmentidas por sus hechos. No es nuevo tener al Real Madrid en contra de cualquier iniciativa que mejore al colectivo de clubes, pero los últimos ocho meses hemos visto incrementarse de manera exponencial las acusaciones, presiones políticas y la agresividad. Siempre encaminados a dañar reputacional y económicamente a LaLiga. Cabría preguntarse: ‘Por qué no quiere una Liga más fuerte y grande?’.¿Por qué una vez más pone toda su artillería mediática, de redes sociales y de presión política a descalificar un proyecto que es estratégico para el resto de clubes?. Desde 2015 hemos sufrido amenazas de todo tipo de acciones judiciales (tanto civiles como penales), algunas directamente desde el Real Madrid y otras anónimas pero dirigidas por dicha entidad, y a pesar de ello hemos seguido realizando aquello que considerábamos que era lo mejor para el fútbol profesional español. Si nos hubiéramos dejado amedrentar, el fútbol profesional español no estaría donde está, con el crecimiento que ha experimentado en los últimos años, crecimiento de todos, no solo individual que es lo que pretende el Real Madrid.En los últimos meses el presidente del Real Madrid ha ejercido presiones en todas las instituciones deportivas y políticas al máximo nivel, incluso dando lecciones de derecho. Ha hablado con operadores audiovisuales para influir en nuestro próximo tender de televisión, y no con el objetivo de mejorarlo (dando lugar incluso a enviar una carta por parte de LaLiga advirtiendo al presidente Pérez que se dejase de interferir en procesos que no le corresponden.

Afortunadamente, en este momento, ya todos los Clubs y mucha parte de la sociedad conoce las maneras de hacer del Real Madrid o de su presidente, con descalificaciones continuas ataques mediáticos con los medios de siempre, presiones políticas, presiones a otros agentes de la industria y ataques organizados en RRSS que en estos meses estamos viendo continuamente.A fuerza de insistir en estas tretas, hay una gran mayoría que ha desenmascarado al supuesto ‘salvador’ de la industria del fútbol, cuyo interés es salvaguardar únicamente la parte de nuestra competición que considera importante: la suya. Es su opinión, las demás no cuentan y tampoco saben gestionar sus clubes, por eso puede permitirse confundir y mandar mensajes orientados a sembrar incertidumbre”, concluye.