La pelea con Pep Guardiola que sacó a Joao Cancelo del Manchester City con rumbo al Bayern Múnich

Discusión con Guardiola

Las informaciones que surgen desde Inglaterra aducen que la relación entre el portugués y Pep Guardiola se rompió tras un desplante del futbolista al entrenador por no haber sido titular en el encuentro de FA Cup contra el Arsenal.

Según informa el ‘Daily Mail’, el lateral se enfadó de forma evidente con Pep al enterarse de que no entraría en el once titular para ese partido. Guardiola no estaba dispuesto a pasar por alto esta muestra de indisciplina del defensa y lo quería fuera del equipo de inmediato. El Bayern fue el equipo que aprovechó la oportunidad de mercado.