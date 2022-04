La vez que el Real Madrid jugó con una camiseta completamente en blanco, ¿a qué se debió esta curiosidad?

Sin embargo, si hacemos memoria por un momento, nos llegará a la menta un 26 de noviembre del 2016, el Real Madrid enfrentaba al Sporting de Gijón en el Santiago Bernabéu. El partido se disputó bajo una intensa lluvia, un diluvio que convirtió la cancha en mar, pero que no logró distraer a los jugadores de su objetivo principal: sumar esos ansiados tres puntos.

A mitad del juego, los espectadores, tanto en el estadio como los televidentes, empezaron a notar un extraño detalle: la camiseta del Real Madrid había perdido todo lo que tenía enfrente. Es decir, tanto su escudo como la publicidad se habían borrado debido a la fuerte lluvia. ¿Pero por qué había pasado esto? ¿Acaso el estampado utilizado por el equipo merengue no era de la mejor calidad?

En lo absoluto, resulta que ese día, el Real Madrid estaba usando por primera vez su nueva camiseta de Adidas, en colaboración con Parley of the Oceans, una organización sin fines de lucro que promueve la limpieza de los océanos y el reciclaje de la basura que se recupere en estas limpiezas. Por lo que, no solamente las camisetas están hechas de material reciclado, sino que también el estampado se trató de una impresión amigable con el medio ambiente, de ahí que se borrara con la lluvia.